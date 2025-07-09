Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Arıkan, “Kahraman askerlerimizin şehadetine sebep olan bu elim hadisenin tüm yönleriyle araştırılması, ihmallerin tespit edilmesi ve kamuoyuna hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıklama yapılması elzemdir. Gurur duyduğumuz ordumuzun metan gazından dolayı şehit vermesi, ülkemiz ve devletimiz için izah edilemez bir acıdır. Benzeri acıların yaşanmaması için tüm tedbirler derhal alınmalıdır” dedi.

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