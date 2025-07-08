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8 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

İsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyor

08 Temmuz 2025, Salı 17:02
ABD'de, Donald Trump ile Binyamin Netanyahu görüşmesinde Gazze'de olası bir ateşkese dair mesajların beklendiği sırada Tel Aviv yönetimi Gazze'den Filistinlilerin zorla başka ülkelere göç ettirilmesi planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

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Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin müzakereler Doha'da devam ediyor. Hamas, 11 Temmuz'da arabuluculara teklife "olumlu yanıt verdiğini" bildirdi ancak bazı maddelerde değişiklik talep etti.

 

Hamas'ın talepleri arasında İsrail ordusunun ateşkes boyunca Gazze içinde konumlanacağı noktalar yer aldı. Hamas, 19 Ocak'ta varılan mutabakattaki biçimde İsrail'in Gazze'den çekilmesini talep ediyor.

Buna karşın İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Gazze'nin güneyinde Refah ve Han Yunus kentleri arasında kalan Morag Koridoru diye isimlendirilen bölgede kalmak istediğini belirtiyor.

Netanyahu, ateşkes sağlansa bile bu bölgeyi kontrollerinde tutmak istediklerine dikkati çekerken Hamas’ın anlaşma taslağında en şiddetli itiraz ettiği kısımlardan biri de buydu.

İsrail, Morag Koridoru'nu elinde tutmakla Refah kentini de Gazze'den ayırmış oluyor.

Ateşkes müzakereleri devam ederken, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sözde "insani yardım kenti" adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere sürülmeden önce yerleştirileceği toplama kampları kurmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Netanyahu, sürgün planını Beyaz Saray'da yeniden gündeme taşıdı

Netanyahu, Beyaz Saray'daki son görüşmesinde Trump'ın ocak ayında açıkladığı Gazze'den Filistinlilerin üçüncü ülkelere sürgün planını yeniden gündeme getirdi.

Gazze'den gitmek isteyen Filistinlilere "özgür seçim" verilmesi gerektiğini savunan Netanyahu, Trump yönetimiyle yakın bir şekilde Filistinlilerin gönderileceği üçüncü ülkeler bulmak için çalıştıklarını belirterek yakında bazı ülkelerle anlaşacaklarını ileri sürdü.

Trump da İsrail'in komşu ülkeleriyle çok yakın işbirlikleri olduğunu savunarak, "İyi bir şeyler olacak." ifadesini kullandı.

Hükümet karar aldı

İsrail’de 5 Temmuz’daki kabine toplantısında Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasındaki tartışma ön plana çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini birbirinden ayıran Morag Koridoru ve Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ile arasındaki bölgede yani Refah’ta sözde “insani yardım kenti” kurma talimatı vermesi tartışmayı başlatan unsurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e, Refah’ta sözde “insani yardım kenti” kurulması için bir plan hazırlama talimatı verdiğini duyurdu.

Katz, söz konusu plan kapsamında, ilk etapta 600 bin Filistinlinin, daha sonra ise Gazze Şeridi’ndeki bütün Filistinlilerin bölgeye sürgün edilmesini hedeflediklerini ve bunun için bir "çadır kent" kuracaklarını açıkladı.

Bölgeye taranarak giren Filistinlilerin bir daha Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine dönemeyeceğine dikkati çeken Katz, bunun Filistinlilerin “gönüllü göç” adı altına başka ülkelere sürgün edilmesi amacını hayata geçirmek adına "İsrail için çok önemli" olduğuna işaret etti.

ABD-İsrail güdümündeki sözde insani yardım dağıtım mekanizması Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmeden önce yerleştirileceği "toplama kampları" kuracağı öne sürüldü.

ABD-İsrail güdümündeki GHF'nin bölgede gıda yardım dağıtım noktaları kurmasının ardından 27 Mayıs'tan itibaren yaklaşık 800 Filistinli yardım almaya çalışırken İsrail askerlerinin açtığı ateşte öldürüldü.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde "insani alan" adıyla kuracağı yeni bir "toplama kampı"nın Filistinliler için "ölüm tarlalarına dönüşmesinden" endişe ediliyor.

Trump'ın sürgün planı İsrail'i heyecanlandırmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, ocakta yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesi teklifinde bulunmuştu.

İsrail, Trump’ın bu açıklamasının ardından söz konusu teklifi hayata geçirmek için çalışmalara başladığını ve bazı ülkelerle temasa geçtiklerini duyurmuştu.

Gazze’deki Filistinlileri farklı ülkelere sürgün etme amacıyla yeni bir saldırı planı hazırlayan İsrail, Gazze sakinlerini önce şeridin güneyine ardından başka ülkelere “gönüllü göç” adı altında göndererek etnik temizlik yapma hedefi için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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