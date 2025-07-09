Gazze yeni bir Srebrenitsa olmasın

Srebrenitsa soykırımının 30. yılında yapılan anmada, milletvekilleri Avrupa’yı Gazze’deki ölümleri durdurmaya çağırdı.

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Gazze'de olanlar soykırımın en açık örneği

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu, Bosna Hersek’te 1992-1995’teki savaşta yaşanan ve “Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nın ardından görülen en büyük insanlık trajedisi” olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 30. yıl anma töreniyle başladı. AP Başkanı Roberta Metsola konuşmasında binlerce Bosnalı Müslüman’ın katledildiğini, kaybolduğunu ve zorla evlerinden edildiğini hatırlatarak “Srebrenitsa’nın bir daha asla yaşanmaması” gerektiğini söyledi.

“Avrupa bilmezden geliyor”

Anma kapsamında kürsüye çıkan milletvekillerinden bazıları, Avrupa’nın Srebrenitsa soykırımını önlemekte başarısız olduğunu, Avrupa’da da soykırımlar yapıldığının kabulüyle yeni soykırımların önüne geçilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubundan (S&D) Slovenyalı milletvekili Matjaz Nemec, “Bugün Avrupa yine bilmezden geliyor. İnsanlık tarihi kitaplarına kanla hangi Filistin kasabasının adının yazılması gerekecek ki, sözden eyleme geçebilelim?” ifadelerini kullandı. Yeşiller grubundan Hollandalı AP Milletvekili Tineke Strik de “Bu başarısızlıktan ders çıkarma sorumluluğumuz var ve bu sebeple Gazze’de devam eden soykırımı önlemeliyiz” diye konuştu.