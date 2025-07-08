Halk TV karartma cezasına durdurma

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının kanala verilen ekran karartma cezasında yürütmenin durdurulması yönündeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, RTÜK’ün işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme RTÜK’ten ayrıca cezanın hukukî gerekçelerini, cezayı verirken hangi yasal dayanakları esas aldığını bildirmesini istedi ve bunun için 30 gün süre tanıdı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yargı, Halk TV’nin karartılmasına dur dedi. RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Tabiî RTÜK’ün 7 gün içinde itiraz hakkı var. RTÜK’ün itirazı yerinde bulunursa ekran yine 10 gün kararacak” bilgisini verdi. Ankara - Anka

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