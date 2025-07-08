Sorumlular hesap vermeli

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu bu elim olayın sorumluluğunu üstlenmeli, ihmali olan herkesin görevden el çektirilmesi sağlanmalıdır. Göstermelik açıklamalar değil, gerçek bir hesaplaşma istiyoruz. Bu millet artık kaza süsü verilen ihmal ölümlerini sineye çekmeyecek!” açıklamasını yaptı.
Ankara - Anka