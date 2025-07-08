"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Sorumlular hesap vermeli

08 Temmuz 2025, Salı 18:00
Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Pençe-Kilit bölgesinde metan gazından 12 askerin şehit olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu bu elim olayın sorumluluğunu üstlenmeli, ihmali olan herkesin görevden el çektirilmesi sağlanmalıdır. Göstermelik açıklamalar değil, gerçek bir hesaplaşma istiyoruz. Bu millet artık kaza süsü verilen ihmal ölümlerini sineye çekmeyecek!” açıklamasını yaptı.

Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...

    Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

    Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu

    Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?

    Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez

    Halk TV karartma cezasına durdurma

    Sorumlular hesap vermeli

    İspanya mahkemesi Netanyahu hakkında soruşturma başlattı

    İsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyor

    Şehitlerin gölgesinde CB Erdoğan-DEM görüşmesi: Karşılıklı irade devam edecek

    İran'dan Trump'a yalanlama geldi

    İstanbul'a yüksek sıcaklık uyarısı

    4 süt şirketine 58,3 milyon lira ceza verildi

    Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında 7 şüpheli daha gözaltına alındı

    Kahire'de iletişim merkezinde yangın çıktı: 22 kişi yaralandı

    Netanyahu, Trump'ı 'Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

    ABD'nin Texas eyaletindeki büyük selde ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    ABD, Heyet Tahrir Şam'ı (HTŞ) "terör örgütü" listesinden çıkardı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Türkiye 12 şehidine ağlıyor... Kamuoyu tatmin edici cevaplar bekliyor - İhmaller zincirinde soru işaretleri...
    Genel

    Arıkan: Gazdan dolayı şehit verilmesi izah edilemez
    Genel

    Operasyonun icrasında vahim ihmaller söz konusu
    Genel

    Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?
    Genel

    Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.