Şehitlerin gölgesinde CB Erdoğan-DEM görüşmesi: Karşılıklı irade devam edecek

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 askerin şehit olduğu acı hadisenin gölgesinde, DEM Parti’den yapılan açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı Heyeti arasında bir görüşme gerçekleştirildiği kamuoyuna yansıdı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.” Ankara - Anka

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