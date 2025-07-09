Gaz maskeleri, gaz dedektörü neden yoktu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama tarama faaliyeti sırasında askerlerin metan gazına maruz kalarak şehit olmasına ilişkin konuştu.

Çömez, “Askerlerimizi o mağaralara gaz dedektörleri olmadan neden gönderdiniz? Kim gönderdi onları oraya? Neden o askerlerimizde gaz maskeleri yoktu?” ifadelerini kullandı. Çömez, şehitlerle ilgili “Acaba sayı daha mı fazla? Yaralılarımızın durumu nedir ve süreç nasıl işlemektedir? Buna dair bakanlığın net bir açıklama yapması lazım” dedi.

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