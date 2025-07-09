Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

BM Güvenlik ve Emniyet Birimi: PKK/YPG'li teröristler Rakka'da 14 yaşındaki çocuğu öldürdü
Daha önce yapılan duyurularda silâh bırakma töreninin gazeteciler tarafından izleneceği bildirilmişti. Terör örgütü KCK yaptığı açıklamada, “Değişen güvenlik durumu nedeniyle, Süleymaniye’de yapılması planlanan törene ilişkin detaylar son anda değiştirildi. Tören planlandığı gibi gerçekleşecek ancak canlı yayınlanmayacak ve basın mensuplarının katılımı mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır - Anka
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