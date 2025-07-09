Terör örgütü PKK’nın silâh bırakma törenine gazeteciler alınmayacak

Terör örgütü PKK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye şehrinde önümüzdeki günlerde yapması beklenen silâh bırakma töreninin güvenlik nedeniyle gazetecilere kapatıldığı kararı duyuruldu.

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