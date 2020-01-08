Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşüyor.

TürkAkım bugün açılıyor Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı. AA

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