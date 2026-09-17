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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

27 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

17 Eylül 2026, Perşembe 09:28
Türkiye'de 27 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Orman Genel Müdürlüğüne, bu alanların iki katından az olmamak üzere orman tesis etmek üzere taşınmaz tahsisi yapılacak.

Türkiye’de 27 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karaman, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Uşak’ta bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, söz konusu alanların haritalarına da yer verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

AA

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