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6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Eski İsrail Başbakanı: 'Gerçek bir uyarı… İsrail’in ABD’deki itibarı geriliyor; dışlanmış bir devlet olduk'

06 Ağustos 2025, Çarşamba 14:56
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki itibarının ciddi biçimde zedelendiğini ve ülkesinin artık "dışlanmış bir devlet" olarak algılandığını söyledi.

Bennett, Washington ve New York’a yaptığı 10 günlük ziyaretin ardından sosyal medya platformu X üzerinden “Gerçek bir uyarı… İsrail’in ABD’deki itibarı geriliyor.” başlıklı bir mesaj yayımladı.

 

Haziran 2021 ile Haziran 2022 arasında başbakanlık yapan Bennett, “Burada (ABD’de) yaşamış, ticaret yapmış ve yıllarca İsrail propagandası alanında çalışmış biri olarak açıkça söyleyebilirim. İsrail’in konumu hiç bu kadar kötü olmamıştı. İsrail artık bir ‘parya devlet’ olarak kök salıyor.” ifadelerini kullandı.

Bennett, ABD’deki siyasi desteğin de zayıfladığına dikkati çekerek, “Demokrat Parti çoktan koptu, geçmişte desteğine güvendiğimiz Cumhuriyetçi Parti’yi de kaybediyoruz.” dedi.

Donald Trump yönetiminde bazı kesimlerin, özellikle Trump’ın şahsi desteğiyle İsrail’e hâlâ yakın olduğunu belirten Bennett, “Ancak MAGA (Make America Great Again) hareketi dâhil olmak üzere sağ çevrelerin çoğu İsrail’den uzaklaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler arasında genç neslin İsrail’e desteğinin ciddi oranda azaldığını belirten Bennett, “Bize dost olanlar bile artık İsrail’i savunmakta zorlanıyor.” dedi.

Gazze’deki insani kriz ve açlık iddialarının ABD kamuoyunda geniş yankı bulduğuna işaret eden Bennett, “Gazze’deki ‘açlık’ kampanyası büyük ölçekte karşılık buldu ve birçok Amerikalı için adeta bir gerçeklik hâline geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

İsraillilerin ABD’de giderek daha fazla bir yük ve külfet olarak görüldüğünü söyleyen Bennett, Amerikan Yahudilerinin de benzeri görülmemiş düzeyde antisemitizme maruz kaldığını dile getirdi.

Bennett, “Yıllarca ABD’de antisemitizmin ciddi bir sorun olmadığını düşünüyordum. Ancak bugün hem radikal sol hem de radikal sağ çevrelerde Yahudiler, özellikle ekonomik krizler nedeniyle, Amerika’nın sorunlarının kaynağı olarak gösteriliyor." ifadelerini kullandı.

Antisemitizmin giderek Gazze’deki açlık iddialarıyla beslendiğini ve bu durumun Holokost’un anısını da zedelediğini vurgulayan Bennett, “Açlık suçlamaları, İsrail halkını ve askerlerini nesiller boyu damgalamak için kullanılıyor.” diye konuştu.

Bennett, Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin durumunun ABD kamuoyunda neredeyse hiç yankı bulmadığını da belirterek "Hamas tünellerinde açlıktan ölen kaçırılanlarımız, açlık anlatısı kadar ilgi görmüyor. 7 Ekim katliamı bile yavaş yavaş unutuluyor." dedi.

AA

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