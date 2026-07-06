"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Etna Yanardağı'nın güçlü kül püskürtmesi hava ulaşımını aksattı

06 Temmuz 2026, Pazartesi 14:18
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna'nın güçlü şekilde kül püskürtmesi, hava ulaşımında aksaklıklara yol açtı.

Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından dün yoğun kül püskürtme faaliyetinin yaşandığı yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam ediyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, Etna'da genellikle orta şiddette, aralıklı ve ritmik volkanik patlama türü olan "Stromboli aktivitesi"nin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yanardağın püskürttüğü yoğun kül sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "kırmızı" kodlu uyarı verildiği ifade edildi.

Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini (Fontanarossa) Havalimanı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Etna'da dünden bu yana yoğun şekilde devam eden kül püskürtme faaliyeti sebebiyle Katanya varışlı tüm uçuşların durdurulduğu ayrıca, Katanya kalkışlı seferlerin de yerel saatle 14.00'e (TSİ 15.00) kadar askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri de istendi.

Bu arada, Etna'nın yoğun şekilde püskürttüğü küller sebebiyle yanardağın çevresindeki yerleşim yerlerinde volkanik kül yağmurlarının yaşandığı kaydedildi.

Kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı özelliğini taşıyan Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda özellikle "Voragine" kraterinde son günlerde kül ve lav püskürmesi gibi volkanik faaliyetler gözlemleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Urumçi olayları unutulmadı

    Futbolcu Tete, Müslüman oldu

    Cezaevlerinde 427 bin kişi var

    Instagram'daki "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için Meta'ya tebligatta bulundu

    Etna Yanardağı'nın güçlü kül püskürtmesi hava ulaşımını aksattı

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın saldırısında 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

    Balıkesir-Altıeylül'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında

    Venezuela'daki iki büyük depremde ölü sayısı 3342'ye yükseldi

    ABD'de aşırı sıcak hava alarmı: 25 kişi öldü

    İşgalci İsrail yine evleri yıktı

    Tatil bize de ucuz olsun

    10 yaşında 7 ayda hafız oldu

    Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

    'ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız'

    Telefonda 1,5 saat görüştüler

    Soykırımcı, ırkçı provokatör "gözaltına alınma" korkusuyla New York ziyaretini iptal etti

    5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

    Liberman: İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatı tükenecek

    Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz destek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Balıkesir-Altıeylül'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında
    Genel

    Futbolcu Tete, Müslüman oldu
    Genel

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın saldırısında 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı
    Genel

    Venezuela'daki iki büyük depremde ölü sayısı 3342'ye yükseldi
    Genel

    ABD'de aşırı sıcak hava alarmı: 25 kişi öldü
    Genel

    Urumçi olayları unutulmadı
    Genel

    Instagram'daki "çocuk istismarını özendiren" reklamlar için Meta'ya tebligatta bulundu
    Genel

    Cezaevlerinde 427 bin kişi var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.