Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz destek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbî destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracaklarını bildirdi.
NSosyal hesabından, sigarayı bırakma tedavisini de kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Memişoğlu,
“Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız.” açıklamasında bulundu.
AA