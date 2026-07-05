Tatil bize de ucuz olsun

Türkler için Avrupa’da tatilin ülkemizden daha ucuza geldiğini ifade eden TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım” dedi.

Son dönemde artan tatil maliyetleri sebebiyle birçok vatandaşın yurt içi yerine yurt dışı tatil seçeneklerine yöneldiğine dikkat

çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yerli turistlere kontenjan ayrılması lazım. Büyük otellerde yine aynı şekilde bir planlama yapılması lazım” dedi.

GEÇEN YIL TURİZMDEN 65 MİLYAR GELİRİMİZ OLDU

Turizm gelirinin ülkemiz için önemine dair açıklamalarda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Onlarca fabrikanın kazancını turizmden sağlıyoruz. Bu yılki beklenti hakikaten çok önemli. 70 milyar civarında bir getiri olacak” dedi. Turizm sektörünün Türkiye’nin tanıtımına katkısının yanı sıra esnaf ve sanatkârlar için önemli fırsatlar oluşturacağını belirten Palandöken, bu kazancın daha çok yabancı turistler vasıtasıyla olduğuna değindi.

“AVRUPA’DA DAHA UCUZA KONAKLIYORUZ”

Yerli turist için ülkemiz turistik mekanlarının daha pahalıya geldiğine dikkat çeken Palandöken, “Yerli turistimiz Avrupa’ya gidiyor, ‘Orada daha ucuza konaklıyor, daha ucuza yiyorum, içiyorum’ diyor. Yabancı turisti ülkemize turlar vasıtasıyla geliyor. Neredeyse bedavaya yakın rakamla. Yerli turiste bu imkanlarla sunulmamasından kaynaklan sıkıntı ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ KENDİ ÜLKESİNDE TATİL YAPABİLMELİ

Ülkemiz insanının da memleketinde tatil yapabilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bizim yerli turistimiz Avrupa’ya, en yakın ülkelere gidiyor ve memleketimize gelir olarak gördüğümüz paralar yine onların ülkelerine transfer oluyor. Bunun bir arası bulunması lazım. Deneyimli bir turizm bakanımız var. Yerli turistlerin fiyatları bizim para birimine göre ayarlanmalı ve insanlarımız, tatile gitmek isteyenlerimiz zorlanmamalı. Tabiatın en güzelinin olduğu nadir ülkelerin başında gelmemize rağmen maalesef kendi insanlarımız buralarda gönlünce bir tatil yapamıyor. Buna mutlaka bir ayar yapılması lazım” sözleriyle konuyu gündeme getirdi.

ANKARA - MEHMET KARA