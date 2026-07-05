Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

Küresel risk analizi şirketi FM tarafından hazırlanan 2026 Küresel Risk ve Dayanıklılık Endeksi’n göre, yatırımcılar açısından en güvenli ülkeleri sıraladı.

Siyasi istikrar, altyapı kalitesi, iklim riskleri, siber güvenlik, tedarik zinciri dayanıklılığı ve ekonomik direnç gibi kriterlerin dikkate alındığı listede Avrupa ülkeleri ağırlığını hissettirdi. Araştırmaya göre 2026 yılında yatırımcılar için dünyanın en güvenli ülkesi İsviçre oldu. İsviçre’yi Danimarka ve Norveç takip etti. İlk 10’da dokuz Avrupa ülkesi yer alırken, Avrupa dışından listeye girebilen tek ülke Singapur oldu. Endekste ülkeler; makroekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, altyapı kalitesi, tedarik zinciri güvenliği, doğal afet riski, iklim değişikliğine karşı direnç, siber güvenlik ve kamu kurumlarının etkinliği gibi çok sayıda kriter üzerinden değerlendiriliyor. Yüksek puan alan ülkeler, küresel şirketler açısından uzun vadeli yatırım için daha düşük risk taşıyan pazarlar olarak öne çıkıyor. Haber Merkezi

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