10 yaşında 7 ayda hafız oldu

Denizli Merkezefendi İlçe Müftülüğü’ne bağlı Başkarcı Hafızlık Erkek Kur’ân Kursu’nda örgün eğitimle birlikle hafızlık yapan Utku Günyılmaz 7 ay gibi kısa sürede hafız oldu.

Merkezefendi İlçe Müftülüğü Başkarcı Hafızlık Erkek Kur’ân Kursu’nun 10 yaşındaki öğrencisi Utku Günyılmaz, örgün eğitimine devam ederken Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını yalnızca 7 ay gibi kısa bir sürede ezberledi. Utku’nun bu başarısı dolayısıyla Başkarcı Hafızlık Erkek Kur’ân Kursu’nda tebrik ve ödül merasimi düzenlendi. Merasime Merkezefendi İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, kurs öğreticileri, genç hafızın ailesi ve arkadaşları katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Osman Güneş, “Utku evladımız, azmiyle bu küçük yaşta nelerin başarılabileceğini herkese gösterdi. Kendisini gönülden kutluyor; Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliğinde lafzın hamili, mananın amili ve hikmetin kâmili olma yolunda hayırlı bir ömür diliyorum.” dedi. İstanbul-Haber merkezi

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