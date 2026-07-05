Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen gösteride, İsrail’in Gazze’de 1000 gündür sürdürdüğü soykırımda öldürülen Filistinliler anıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen gösteride, İsrail’in Gazze’de 1000 gündür sürdürdüğü soykırımda öldürülen Filistinliler anıldı. Gösteride, Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Bu topraklarda yaşamak için sebepler var” şiiri okundu. Diğer Filistinli şairlerin eserlerinin de Arapça ve Fransızca seslendirildiği gösteride, “Yaşasın Filistin” ve “Filistin kazanacak” sloganları atıldı. Soykırımın 1000. günü Göstericiler, üzerinde büyük harflerin yazılı olduğu kağıtları “Soykırımın 1000. günü. Direniş” ifadesini oluşturmak için yan yana dizildi. Bir kişi, Filistin bayrağı kaplı fes, bir diğer kişi de sırtında Gazze’de İsrail ordusu tarafından öldürülen 6 yaşındaki Hind Receb’in isminin yazılı olduğu formayla gösteriye katıldı. AA

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