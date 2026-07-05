NATO tedbirlerine itiraz

Aralarında gazeteci Hasan Cemal, yazar Oya Baydar ve hukukçu Rıza Türmen’in de bulunduğu 130 kişi NATO Zirvesi önlemlerine karşı bir açıklama yayınladı.

T24’ün haberine göre tedbirlerin Anayasal düzene aykırı olduğu belirtilen açıklamada; “NATO toplantısı hazırlıkları taksi şoförlerine bir örnek kıyafet giydirmekten, kolonya-lokum ikramı gibi yer yer mizahî, işgüzarca işlerden ibaret olsaydı üzerinde fazla durmayı gerektirmeyebilirdi. Ancak gelişmeler; ilan edilmemiş OHAL uygulamalarıyla, Anayasa’nın bir kez daha askıya alınması, yurttaşın anayasal haklarının çiğnenmesiyle rejimin otoriterlikten totaliterliğe evrilmekte olduğunun işaretini veriyor” denildi.

Gözaltılar devam etti

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesi, ülkenin dört bir yanında gözaltılar ve baskılar devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Odatv editörü Ceren Erdoğdu da yer aldı. Polis ekipleri, dün sabah saatlerinde Erdoğdu’yu evinden götürdü. T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü de dün sabah saatlerinde yapılan baskınla ailesinin evinden gözaltına alındı. Söğütlü’nün Avukatı Erman Öztürk, 24 saat görüş kısıtlaması getirildiğini, gözaltı gerekçesini henüz bilmediklerini söyledi.