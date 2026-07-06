Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Tâ ki sözümü iyice anlasınlar.” Tâhâ Sûresi: 25-28 HADİS: Kalp hükümdardır. Askerleri vardır. Hükümdar düzgün olunca askerleri de düzgün olur. O bozulunca da askerleri de bozulur. Camiü’s-Sağir, No: 2953

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