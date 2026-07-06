"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Venezuela'daki iki büyük depremde ölü sayısı 3342'ye yükseldi

06 Temmuz 2026, Pazartesi 10:50
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük deprem felaketinin yaşandığı ülkede son durumu paylaştı.

Depremlerde can kaybının 3 bin 342'ye çıktığını açıklayan Rodriguez, felakette yaralanan sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, enkaz altından bugüne kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını, 17 bin 345 kişinin evini kaybettiğini ve 79 geçici barınma merkezinin kurulduğunu söyledi.

Yetkililerin 86 bin 794 aileye yardım ulaştırdığını dile getiren Rodriguez, 9 bin 585 ton gıda ile 669 bin 8 litre suyun da afetzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Rodriguez, ordu ve polisten toplam 29 bin 567 kişinin sahada görevlendirildiğini, toplam gönüllü sayısının ise 27 bin 482 olduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yetkililer kayıp ihbarlarının yapılabilmesi için bir telefon hattı ve dijital platform oluşturdu ancak akıbeti bilinmeyen kişilerin sayısına ilişkin güncel bilgi paylaşmadı.

Öte yandan, kayıp yakınlarının başvuruda bulunabilmesi amacıyla kurulan "Venezuela Depremi Kayıpları" (Desaparecidos Terremoto Venezuela) adlı sivil girişimin internet sitesinde, şu ana kadar 31 binden fazla kişi için kayıp bildirimi yapıldı.

Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın saldırısında 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

    Balıkesir-Altıeylül'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında

    Venezuela'daki iki büyük depremde ölü sayısı 3342'ye yükseldi

    ABD'de aşırı sıcak hava alarmı: 25 kişi öldü

    İşgalci İsrail yine evleri yıktı

    Tatil bize de ucuz olsun

    10 yaşında 7 ayda hafız oldu

    Yatırımcılar için en güvenli ülkeler açıklandı

    'ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız'

    Telefonda 1,5 saat görüştüler

    Soykırımcı, ırkçı provokatör "gözaltına alınma" korkusuyla New York ziyaretini iptal etti

    5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

    Liberman: İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatı tükenecek

    Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz destek

    Kırkpınar'da başpehlivan Erkan Taş oldu

    10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Ciddî bir programa ihtiyaç var

    Müzakereler devam edecek

    Tarım ve hayvancılık en kritik nokta

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Balıkesir-Altıeylül'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında
    Genel

    Venezuela'daki iki büyük depremde ölü sayısı 3342'ye yükseldi
    Genel

    ABD'de aşırı sıcak hava alarmı: 25 kişi öldü
    Genel

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rusya'nın saldırısında 11 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.