İşgalci İsrail yine evleri yıktı

İşgalci İsrail ordusu, mahkemenin süreci durdurma kararına rağmen Batı Şeria’da yer alan Kuzey Ürdün Vadisi’ndeki Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bazı evleri yıktı.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusundaki “Sivil İdare”nin, Ayn el-Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bir konut kompleksini yıktığı belirtildi. Ordunun söz konusu yıkımı, İsrail mahkemesinin yıkımı dondurma kararından 2 gün sonra gerçekleştirdiğine işaret edilen haberde, yıkıma eşlik eden İsrailli 3 kişinin maskeli ve aralarından birinin silahlı olduğuna ve bölgedeki yasa dışı yerleşim yerinden olduklarına dikkat çekildi. Evleri yıkılan Filistinli Darağime ailesinin 1967 yılından beri bu arazinin üzerinde yaşadığı belirtiliyor.

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İsveç, “Gazze’de saldırılar dursun” dedi

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye saldırılarını sürdürmesini ve insanî yardım girişlerini kısıtlamasını protesto etti. G östericiler; “Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor”, “Gıda kısıtlamasına son verilsin” ve “İsrail, barış anlaşmasına uysun” yazılı pankartlar taşıdı. İsrail’in Gazze’deki işgaline son verilmesini isteyen protestocular, İsveç hükümetine de “İsrail’e silah satışını durdurma” çağrısında bulunuldu.