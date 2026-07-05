Türkiye, Avrupa’da stratejik önemini artırıyor

Avrupa’da güvenlik mimarîsinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, savunma sanayisindeki üretim kapasitesi ve NATO içindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Financial Times’ın analizine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan güvenlik kaygıları ve ABD’nin Avrupa’daki askeri yükünü azaltabileceği yönündeki beklentiler, Türkiye’yi kıta için daha önemli bir savunma ortağı haline getiriyor. NATO’nun güneydoğu kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye, özellikle insansız hava araçları, güdümlü füze sistemleri, topçu mühimmatı ve çeşitli savunma platformlarında geliştirdiği kabiliyetlerle Avrupa’nın artan savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek ülkeler arasında gösteriliyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı, bunun yarısından fazlasının NATO üyesi ülkelere gerçekleştirildiği belirtiliyor. Haber Merkezi

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