"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 TEMMUZ 2026 PAZAR - YIL: 57

Türkiye, Avrupa’da stratejik önemini artırıyor

05 Temmuz 2026, Pazar 12:23
Avrupa’da güvenlik mimarîsinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye, savunma sanayisindeki üretim kapasitesi ve NATO içindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.

Financial Times’ın analizine göre, Rusya-Ukrayna savaşının ardından artan güvenlik kaygıları ve ABD’nin Avrupa’daki askeri yükünü azaltabileceği yönündeki beklentiler, Türkiye’yi kıta için daha önemli bir savunma ortağı haline getiriyor. NATO’nun güneydoğu kanadındaki en kritik ülkelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye, özellikle insansız hava araçları, güdümlü füze sistemleri, topçu mühimmatı ve çeşitli savunma platformlarında geliştirdiği kabiliyetlerle Avrupa’nın artan savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek ülkeler arasında gösteriliyor. Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı, bunun yarısından fazlasının NATO üyesi ülkelere gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Liberman: İsrail ordusunun 10 gün içinde mühimmatı tükenecek

    10 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    Ciddî bir programa ihtiyaç var

    Müzakereler devam edecek

    Tarım ve hayvancılık en kritik nokta

    NATO tedbirlerine itiraz

    ''Filistin Kazanacak''

    İsrail’e yaptırımlar konusunda Top artık üye devletlerin sahasında

    Türkiye, Avrupa’da stratejik önemini artırıyor

    Emekliye düşük maaş vermek hak gasbı

    Kabiliyetler kaybolmasın

    Motorine büyük zam geliyor

    Trump, Grönland’dan vazgeçmiş

    Venezuela’dan Türk ekibe kahramanlık nişanı

    Fransız belediye Barguti’ye fahrî vatandaşlık verdi

    BM’den Nijerya uyarısı

    Kredi riski 22 milyar doları aştı

    Enflasyonu yine emekli düşürdü

    Çorlu'daki bir apartmanın 6. katındaki patlamada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çorlu'daki bir apartmanın 6. katındaki patlamada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
    Genel

    Motorine büyük zam geliyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Can Kardeş tatilde de sizinle - Can Kardeş Temmuz sayısı çıktı!
    Genel

    Venezuela’dan Türk ekibe kahramanlık nişanı
    Genel

    Emekliye düşük maaş vermek hak gasbı
    Genel

    Van Mevlidi'nde buluştuk
    Genel

    Fransız belediye Barguti’ye fahrî vatandaşlık verdi
    Genel

    Trump, Grönland’dan vazgeçmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.