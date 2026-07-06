Futbolcu Tete, Müslüman oldu

Avustralya Millî Takımı’nda görev yapan 25 yaşındaki futbolcu Tete Yengi Avustralya’nın Adelaide şehrindeki bir camide Kelime-i Şehadet getirerek İslâm dinini seçti.

İslâmiyet ile tanışma sürecini Nujum Sports’a anlatan Tete Yengi, bu kararın arkasında bir cami ziyaretinin yattığını belirtti. Müslümanların ibadet şekillerini yakından görmek ve cami ortamını deneyimlemek amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyaretin hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade eden futbolcu, orada cuma hutbesini veren Müftü İsmail Mink ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Yengi, “Mink’in samimî davetini kabul ederek cami içerisinde Kelime-i Şehadet getirdim” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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