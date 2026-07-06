Urumçi olayları unutulmadı

İstanbul’da, Çin’in Urumçi şehrinde 5 Temmuz 2009’da yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması düzenlendi.

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği üyeleri, Tarabya’daki Çin Başkonsolosluğu binasının yakınlarında toplandı. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Musacan Er, “Doğu Türkistan’da milyonlarca Uygur, Kazak ve diğer Türk kardeşlerimiz toplama kamplarında hapis tutuluyor, köle işçi olarak ücretsiz çalıştırılıyor. Hapishanelerde işkenceye maruz kalıyor. İç organları çalınıyor ve kısırlaştırma politikalarıyla gelecek nesil yok ediliyor.” diye konuştu. Uygur Özerk Bölgesi’nde namaz kılmanın, benzeri dinî ve millî kimliği yaşatacak her türlü faaliyet yasaklandığını anlatan Er, tüm yaşam alanlarının dijital gözetleme kuleleriyle izlendiğini kaydetti. AA

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