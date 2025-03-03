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3 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Fas’ta kuraklık krizi

03 Mart 2025, Pazartesi
Kuraklığın vurduğu Fas’ta, halka Kurban Bayramı için koyun satın almama çağrısı yapıldı. Ülkedeki koyun sürülerinin kuraklık sebebiyle azalması ve enflasyon yüzünden fiyatların yükselmesi üzerine Kral 6. Muhammed halktan koyun satın almamalarını istedi.

Bu hafta devlet televizyonu Al Aoula’da okunan bir mektupta Fas Kralı, yükselen canlı hayvan fiyatları ve koyun kıtlığından rekor enflasyon ve iklim değişikliğinin sorumlu olduğunu söyledi. Bu yıl haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, Fas’tan Endonezya’ya kadar geniş bir İslam coğrafyasında milyonlarca Müslüman tarafından kutlanacak. Kurbanlık satın almak isteyen bazı ailelerin borç aldığı veya kredi çektiği de biliniyor. Aylık asgari ücretin yaklaşık 3.000 Fas dirhemi (11.000 TL) olduğu Fas’ta bir koyunun satın alma fiyatı çoğu zaman aylık hane halkı kazancını aşabiliyor. Akdeniz ülkesi yaklaşık 30 yıldır ilk kez Kurban Bayramı’nda vatandaşlarından bayram ziyafetinden vazgeçmelerini talep ediyor.

AA

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