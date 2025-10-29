"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

29 Ekim 2025, Çarşamba
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, 4/a statüsünde sigortalı çalışan sayısının temmuz itibarıyla 17 milyona ulaştığını açıkladı.

Ertüzün, bu çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının asgarî ücret üzerinden prim ödediklerini, yani yaklaşık 6,8 milyon kişinin asgarî ücretle prim yatırdığını belirtti. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynaklarını ve sigortalıların gelir dağılımını doğrudan etkiliyor.

Nefes’in haberine göre prim tavanının 9 kata çıkarılmasının 2026’da SGK’ya 63,7 milyar TL ek gelir sağlaması bekleniyor.

Haber Merkezi

