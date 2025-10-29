SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, 4/a statüsünde sigortalı çalışan sayısının temmuz itibarıyla 17 milyona ulaştığını açıkladı.

Ertüzün, bu çalışanların yaklaşık yüzde 40’ının asgarî ücret üzerinden prim ödediklerini, yani yaklaşık 6,8 milyon kişinin asgarî ücretle prim yatırdığını belirtti. Bu durum, sosyal güvenlik sisteminin gelir kaynaklarını ve sigortalıların gelir dağılımını doğrudan etkiliyor. Nefes’in haberine göre prim tavanının 9 kata çıkarılmasının 2026’da SGK’ya 63,7 milyar TL ek gelir sağlaması bekleniyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 223

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.