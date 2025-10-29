"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölü sayısı 91'e çıktı

29 Ekim 2025, Çarşamba 10:29
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi öldü.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim’de Mısır’daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi.

Gazze’deki hükümetin açıklamasına göre İsrail, ateşkesi sistematik şekilde ihlal etti ve bu ihlallerde 28 Ekim'e kadar 94 sivil öldü.

Son olarak, İsrail’in dün akşamdan itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda daha önce 24’ü çocuk 63 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail ordusu, salı günü Refah bölgesindeki saldırıda bir askerinin öldüğünü ve bunun Hamas tarafından düzenlendiğini iddia ederken, Hamas bu iddiayı reddetti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 44 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, Beytüllahim kentinin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamptaki çok sayıda eve giren İsrail askerleri, 44 Filistinliyi gözaltına aldı. Sokak ortasında saatlerce sorgulanan Filistinliler daha sonra serbest bırakıldı.

İsrail askerleri, kampın cadde ve sokaklarında dolaşarak gövde gösterisi yaptı, Filistinliler üzerinde korku oluşturmaya çalıştı.

İsrail ordusu ayrıca, Beytüllahim'in kuzeyindeki Ayde Mülteci Kampı ile batısındaki Doha kasabasına da baskınlar düzenledi.

AA

Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda ölü sayısı 91'e çıktı

    İsrail'in ateşkesi ihlal etmesi hakkında "Hiçbir şey tehlikeye girmeyecek" dedi

    Kocaeli'de 7 katlı bina çöktü: Enkaz altında olanlar var
    📷

    İnsanlıkta Asr-ı Saadet özlemi... Demokratik Cumhuriyetin çok uzağındayız

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    "Gazze ateşkesi devam ediyor; bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez"

    152 hakem "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi

    Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü
    Genel

    AB’den Türkiye’ye kırmızı çizgi
    Genel

    SGK: 6,8 milyon asgarî ücretli var
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    17 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
    Genel

    Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı
    Genel

    Kenya'da düşen hafif uçaktaki 11 kişi olay yerinde öldü
    Genel

    Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail, ateşkesi açık biçimde ihlal etmektedir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.