ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Doğu Türkistan’da ağır Çin zulmü

29 Ekim 2025, Çarşamba
Çin yönetiminin baskısı altındaki Doğu Türkistan’da (Sincan Uygur Özerk Bölgesi) Uygur Türklerinin dinî ve kültürel varlıklarına yönelik sistematik imha politikaları, bölgeyi ziyaret eden bir Türk seyyahın kayıtlarıyla dünya kamuoyuna bir kez daha sunuldu.

İslâm dünyasının Uygur sessizliği hayal kırıklığı!

Daily Ummah’ın haberine göre, Türk seyyahın görüntülediği en çarpıcı olaylardan biri, Kaşgar şehrinde bulunan tarihî bir caminin işgalci güçler tarafından tamamen dönüştürülmüş olması. Görüntülerde, bir zamanlar ibadethane olan bu mübarek mekânın, alkollü içeceklerin servis edildiği bir eğlence mekânı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum, Çin’in Uygur inancını ve kimliğini ortadan kaldırmaya yönelik kasıtlı kültürel asimilasyon ve aşağılama stratejisinin somut bir örneği olarak yorumlandı.

Toplama kamplarının varlığı da belgelendi

Türk seyyah, bölgedeki trajediyi belgelemeye çalışırken aynı zamanda Turfan’da kurulan toplama kamplarını da uzaktan görüntülemeyi başardı. Kampların varlığı ve bu tesislerde tutulan Uygur Türklerinin yaşadığı hak ihlâlleri, uluslararası insan hakları kuruluşlarının yıllardır dile getirdiği “kültürel soykırım” iddialarını teyit eder nitelikte.

Haber Merkezi

