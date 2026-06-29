Yerli jetin motorunu neden Trump hediye ediyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

NATO Zirvesi sebebiyle “başkentte hayatın durma noktasına geldiğini” ifade eden Arıkan, zirvenin en önemli konuğu olarak nitelendirilen ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye “Kaan jetlerinin motorlarını getireceği” yönündeki haberlere tepki gösterdi. Arıkan, “Yüzde 100 yerli ve milli dediğimiz jetin motorunu neden Trump bize hediye ediyor? Amerikalı yetkililerin ağzından Kaan jet motorunun yapıldığını, bize hediye edileceğini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Kaportası bizden, bir problem yok ama motoru Amerika’dan olan bir jetin kullanma izni bizden mi olur Amerika’dan mı olur?” diye sordu. Türkiye’nin üretim programından çıkarıldığı F-35 savaş uçaklarına da değinen Arıkan, “Trump geldiğinde şu soru sorulmalı; siz yıllar önce 2 milyar dolar bizim paramızı aldınız, ‘F-35 uçaklarını vereceğiz’ dediniz, aradan bunca yıl geçti, parasını verdiğimiz uçakların hâlâ alınamadığını görmek de bizleri tedirgin ediyor” dedi.

Adıyaman - Anka