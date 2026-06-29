"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

NATO Zirvesi için alarm

29 Haziran 2026, Pazartesi 15:49
36. NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak Ankara’da hazırlıklar hız kazandı. Güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığı başkentte ekipler sahada görev alırken, kent genelinde uygulanacak tedbirler de devreye girdi.

Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. NATO Zirvesi için alınan tedbirler kapsamında başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Ankara’da zirve kapsamında bazı yollar kapalı olacak. Bazı yollarda ise konvoyların geçişi sırasında geçici kısıtlama uygulanacak. 

Zirvenin gerçekleşeceği Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile liderlerin kalacağı oteller bölgesi ve buraya açılan tüm yollar kapalı olacak. Konvoyların geçiş yapacağı güzergahlarda ise geçici olarak kısıtlamalar yapılacak. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul’da yıkıcı deprem beklenmiyor

    Yargı bağımsızlığı kalmadı

    Vergide adalet tartışması

    İsrail hükümetinin 1915 kararına tepki

    Filistinli gruplardan diyalog çağrısı

    NATO Zirvesi için alarm

    Yerli jetin motorunu neden Trump hediye ediyor?

    Aşırı sıcaklar fiyat şokuna yol açabilir

    İcradaki dosya sayısı 25 milyonu aştı

    Et yiyemez olduk

    Benzin fiyatlarında artış bekleniyor

    İstanbul’da sıcaklık 33 dereceye çıkacak

    Avrupa’da çete patlaması

    Çocukları önce eğit ve yönlendir

    Gazze, çocuk mezarlığına dönüştü

    Yusuf Tavaslı vefat etti

    Otomobilde Avrupa’nın en pahalısıyız

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yerli jetin motorunu neden Trump hediye ediyor?
    Genel

    İstanbul’da yıkıcı deprem beklenmiyor
    Genel

    İsrail hükümetinin 1915 kararına tepki
    Genel

    Yargı bağımsızlığı kalmadı
    Genel

    NATO Zirvesi için alarm
    Genel

    Filistinli gruplardan diyalog çağrısı
    Genel

    Vergide adalet tartışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.