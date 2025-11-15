"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2025 PAZAR

Gazze Belediyesi "Yeniden İnşa Edeceğiz" kampanyası başlattı

15 Kasım 2025, Cumartesi 23:01
Gazze Belediyesi, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren soykırım savaşı sırasında binaları ve sivil altyapısı büyük ölçüde tahrip edilen Gazze kentinin yeniden inşası çağrısında bulunmak için sembolik bir kampanya başlattı.

Gazze Belediyesi tarafından organize edilen ve “Yeniden İnşa Edeceğiz” sloganı taşıyan kampanya, Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, Ticaret Odası ve çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan çok sayıda girişimcinin katılımıyla başlatıldı.

 

Gazze şehrinin merkezindeki Seraya kavşağından başlayan kampanya kapsamında ana caddelerde temizlik çalışmaları yürütülerek moloz ile atıklar temizlendi, ayrıca İsrail'in büyük yıkımlara yol açtığı bölgelere canlılık getirmek için sokaklara ağaçlar dikildi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı açıklamada, "Bugün, Gazze'nin kalbinden, şehrin atan kalbinden, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla 'Yeniden İnşa Edeceğiz' kampanyası başlatıldı." dedi.

 

Bu kampanyanın güçlü bir iradeyle başlatıldığını kaydeden Serrac, Gazze halkının kentte geri döndüğünü, burada kalacağını, gitmeyeceğini ve şehri eskisinden daha güzel hale getirmek için çabaladığını dile getirdi.

 

Bu kampanyanın sembolik olduğunu, ancak her düzeyde büyük anlamlar taşıdığını vurgulayan Serrac, "Filistinliler umudunu kaybetmedi ve İsrail saldırılarının iki yıl boyunca kentte tahrip ettiği altyapı, binalar, fabrikalar, okullar, kiliseler ve camiler dahil olmak üzere tüm bu yerlerin yeniden inşası için çaba sarf edecekler." dedi.

Birleşmiş Milletler'e göre, saldırılar sırasında İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki sivil altyapının yüzde 90'ınını yok etti ve yaklaşık 70 milyar dolarlık hasara yol açmasının yanı sıra İsrail saldırıları ve devam eden abluka nedeniyle çoğu hizmet kurumu çöktü ve faaliyetlerini durdurdu.

 

AA

