İnternet hürriyetinde de gerilerdeyiz

Washington merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House’un yayınladığı 2025 yılı “İnternette Özgürlük Raporu”na göre Türkiye, “internetin özgür olmadığı ülkeler” kategorisinde yer aldı.

Raporda, “Raporlama döneminde Türk makamlarının talebi üzerine çok sayıda sosyal medya hesabı engellendi ya da askıya alındı” bulgusuna yer verildi. Raporda, “Protestolar sırasında sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı ve yetkililer internet sitelerini engellemek ve içerikleri kaldırmak için çok sayıda emir yayımladı. Çevrimiçi trol ağları, hükümet yanlısı dezenformasyonu yaymaya devam ederken, gazeteciler, aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları paylaştıkları içerikler nedeniyle soruşturmalarla karşı karşıya kaldı” ifadelerine yer verildi. Freedom House Türkiye raportörü Özturan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun dijital alanın dünya genelinde üst üste 15’inci kez önceki yıllara kıyasla daha baskıcı hale geldiğini gösterdiğini belirtti. Haber Merkezi

