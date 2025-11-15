"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ABD'nin hazırladığı Gazze BMGK tasarısına destek

15 Kasım 2025, Cumartesi 12:38
Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek açıklaması yaptı.

Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcilikleri, Gazze tasarısı konusunda ortak bir açıklama yaptı.

 

Açıklamada, adı geçen ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada, 29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapılırken, "Bunun samimi bir çaba olduğunu ve planın sadece İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, tüm bölge için barış ve istikrara giden uygulanabilir bir yol sunduğunu vurgulamak istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin, Gazze tasarısına destek veren 9 ülkenin açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan açıklamada, Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün destek verdiği bildirinin önemi ifade edildi.

Açıklamada, Gazze tasarısının "kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz ulaşımının sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecine derhal geçilmesi" açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği" vurgulanan açıklamada, Filistin yönetiminin "toprağı, halkı ve kurumlarıyla Gazze Şeridi'nin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğu" kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İsrail, 4 bin paletlik acil yardım malzemesinin Gazze'ye giriş taleplerini reddetti

    AB demokrasi kalkanı kuracak

    Adalet açığı kapanmadan bütçe açığı kapanmaz

    İnternet hürriyetinde de gerilerdeyiz

    'Helâl paranın yerini kara para aldı'

    “Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”

    Türkiye parlamenter sistemi hak ediyor

    İzmir'de planlı su kesintileri devam edecek

    Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ABD'nin hazırladığı Gazze BMGK tasarısına destek

    Maduro'dan ABD halkına: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

    Kocaeli-Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi

    Hırsızlıktan tutuklanan Müzeyyen Teyze: ‘Malları AKP'ye teslim ettim’

    İstanbul'daki zehirlenme hadisesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Yurdun iç ve doğu bölgelerine sağanak yağış uyarısı

    Şam'da art arda iki patlama sesi duyuldu

    Şehitlerimiz dualarla ebedi yolculuklarına uğurladı

    ABD'de 20 Kongre üyesi: İsrail'in Gazze'deki soykırımı sona ermedi ve biz harekete geçene kadar da sona ermeyecek

    Kiev'deki büyükelçiliğine füze isabet eden Azerbaycan, Rusya'ya nota verdi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Bediüzzaman’ı dinlemedik, 125 yıl kaybettik
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ömer Yavuzyiğitoğlu Ağabey’e dua ile
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hasan Feyzi Yüreğil Ağabey’i rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Hırsızlıktan tutuklanan Müzeyyen Teyze: ‘Malları AKP'ye teslim ettim’
    Genel

    Maduro'dan ABD halkına: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
    Genel

    “Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”
    Genel

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
    Genel

    Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ABD'nin hazırladığı Gazze BMGK tasarısına destek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.