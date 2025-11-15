Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden ABD'nin hazırladığı Gazze BMGK tasarısına destek

Türkiye'nin de aralarında olduğu 9 ülke, halen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeminde bulunan Gazze tasarısına destek açıklaması yaptı.

Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcilikleri, Gazze tasarısı konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, adı geçen ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hazırlanan ve şu anda BMGK nezdinde değerlendirilen Gazze tasarısına ortak desteklerini ifade ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada, 29 Eylül'de açıklanan Gazze'de barış planının söz konusu tasarıda desteklendiğine ve Mısır'ın Şarm el Şeyh kentindeki toplantılarda katılımcı ülkeler tarafından da desteklendiğine atıf yapıldı.

Açıklamada, "Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme" hakkına vurgu yapılırken, "Bunun samimi bir çaba olduğunu ve planın sadece İsrailliler ve Filistinliler arasında değil, tüm bölge için barış ve istikrara giden uygulanabilir bir yol sunduğunu vurgulamak istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Filistin, Gazze tasarısına destek veren 9 ülkenin açıklamasını memnuniyetle karşıladı

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan açıklamada, Türkiye, ABD, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün destek verdiği bildirinin önemi ifade edildi.

Açıklamada, Gazze tasarısının "kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz ulaşımının sağlanması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve yeniden imar sürecine derhal geçilmesi" açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiği" vurgulanan açıklamada, Filistin yönetiminin "toprağı, halkı ve kurumlarıyla Gazze Şeridi'nin tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduğu" kaydedildi.