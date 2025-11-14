Türkiye emeklilik endeksinde son sıralarda

CFA Enstitüsü, 17. yıllık “Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi” sonuçlarını açıkladı.

Dikkat çekici biçimde, bu yıl sekiz ülke endeks notunu yükseltirken, hiçbir ülke not düşüşü yaşamadı. Bloomberg HT’nin haberine göre, endeks puanı 80’in üzerinde olan ülkeler A notu alırken, alt endekslerde en yüksek puanlar Kuveyt (yeterlilik), İzlanda (sürdürülebilirlik) ve Finlandiya (bütünlük) tarafından elde edildi. Türkiye, sıralamada 52 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı. Türkiye’nin genel notu 48,2 olurken yeterlilik notu 49 olarak kaydedildi. Sürdürülebilirlik notu ise 31,1 ile 52 ülke arasında en düşük not oldu. Haber Merkezi

