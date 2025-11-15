"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Manisa'da polis aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

15 Kasım 2025, Cumartesi 19:16
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçtaki polis memuru Ali Barut'un (34) olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Ağır yaralı halde Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Ünal, buradaki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Saat 7.30 sıralarında Alaşehir ilçemizde meydana gelen kazada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görevli bir polis memurumuz şehit olmuş, bir polis memurumuz yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı polis memurumuza acil şifalar dileriz."

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ali Barut, görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Şehit polis ebedi yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada şehit Barut'un özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 kız babası olan Barut'un henüz 5 yaşındayken babası Mehmet Ali Barut'u kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Cennet Barut, burada "Sen babasız büyüdün Ali'm, şimdi çocuklarını da babasız bıraktın." diyerek ağıt yaktı.

Törenin ardından Barut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'ne gönderildi.

Şehit polisin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AA

