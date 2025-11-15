"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Maduro'dan ABD halkına: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

15 Kasım 2025, Cumartesi 12:33
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin ABD halkına seslenerek, "Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" dedi.

Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılan Maduro, ABD halkına seslenerek, Gazze’de yaşananların kendi ülkesinde de yaşanılabileceği uyarısında bulundu.

Maduro, ABD'yi hedef alarak, "ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze'deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze'de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD’nin yalnızca Venezuela’yı hedef almadığını savunarak, Washington yönetiminin aynı zamanda tüm Latin Amerika’ya ve dolayısıyla insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin geçmişteki işgallerini hatırlatan Maduro, şunları ifade etti:

"ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak."

Devlet Başkanı Maduro'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

