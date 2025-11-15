Hırsızlıktan tutuklanan Müzeyyen Teyze: ‘Malları AKP'ye teslim ettim’

Gümrükte el konulan ve imha edilmesi gereken malları satmak için ayırdıkları ve bu iş için bir depo tuttukları ortaya çıkan İstanbul Çevre İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Müzeyyen Yazıcı’nın Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz’ın teyzesi olduğunun öğrenilmesiyle birlikte skandal Türkiye’nin gündemine otururken, Yılmaz yaptığı açıklamada teyzesi ile 30 yıldır görüşmediğini belirtti. BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre, Müzeyyen Yazıcı, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda verdiği ifadede, “Ben gelen ürünleri AK Parti teşkilatında sosyal işlere verdim. Bunlar belediyelere resmî yazışmalarla gidiyordu” dedi. Haber Merkezi

