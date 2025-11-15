Zorunlu kış lastiği uygulaması ticariler için başladı

Ticari araçlar için bugün başlayan kış lastiği kullanım zorunluluğu nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Kars'taki lastikçilerde de yoğunluk oluştu.

Geçmiş yıllarda 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği uygulaması, bu sene mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Uygulamanın başlamasıyla çok sayıda sürücü, araçlarına kış lastiği taktırmak için servis ve oto lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Kars'ta vatandaşlardan Ahmet Güre, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle aracının lastiklerini değiştirdiğini, ancak lastikçilerde yoğunluk yaşandığını söyledi. İşletme sahibi Raşit Ögel de gazetecilere, kış lastiği zorunluluğu nedeniyle yoğunluk yaşandığını anlatarak "Zorunlu kış lastiği değişimi 15 Kasım'a çekildi ondan dolayı şu anda yoğunluk mevcut. Biz sürücülere 15 Kasım'ı beklemeden araçlarının lastiklerini değiştirmelerini söylüyoruz, hem de bu kadar yoğunluk olmaz. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştü mü lastik değişiminin yapılması gerekli. Lastikleri erken değiştirmemiz daha doğru olur." dedi. Ekipler kış lastiklerini kontrol etti Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere 5 bin 856 lira cezai işlem uyguladı. Ekipler kış lastiği kullanan sürücülere ise teşekkür etti. Sürücülerden Uğur Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların can ve mal güvenliği açısından kış lastiğinin önemli olduğunu söyledi. Tüm sürücülerin araçlarına kış lastiği taktırmasını öneren Kayalı, bu konuda yapılan denetimlerin önemine dikkati çekti. AA

