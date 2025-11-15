Adalet açığı kapanmadan bütçe açığı kapanmaz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2026 bütçesindeki adaletsizliği, güven ve şeffaflık eksikliğini gündeme getirdi.

Halkın, esnafın ve işverenin sürekli artırılan vergileri ödeyecek gücü kalmadığını vurgulayan Kısacık, bütçedeki faiz yüküne ve bütçe açığına dikkat çekti. Ekonomik problemlerin temelinde adalet eksikliği olduğunu vurgulayan Kısacık, farklı alanlardaki vergilendirmede adaletin sağlanması gerektiğini dile getirdi. Kısacak şunları söyledi: “Vergi anlamında zaten zor durumda olan halkımıza, esnafımıza ve işverenlerimize yöneleceğimize imar rantlarını vergilendirelim, imardan rant elde eden kişileri vergilendirelim, vergi cennetine aktarılan kaynakları vergilendirelim. Büyük holdingleri, kârları rekor seviyelere ulaşan bankaları vergilendirelim.” Ankara - Mehmet Kara

