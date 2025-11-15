Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye’de denetimi zayıflattığını belirterek, “Türkiye parlamenter sistemi hak ediyor” dedi.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, mevcut sistemin denetim mekanizmalarını işlevsiz hâle getirdiğini belirterek kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Meclis denetim yollarının kâğıt üzerinde kaldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Meclis araştırması, soru önergeleri, genel görüşmeler bunlar kâğıt üstünde kalmamalı. Yürütmenin gerçek denetim araçları haline gelmelidir. Bir devlet, bir hükümet kendi kurumlarının denetimini yapamıyorsa vatandaşından da güven duymasını bekleyemez. Denetim teknik bir işlem değildir; devletin, hükümetin vicdanıdır.”

“Denetim, devletin vicdanıdır”

Denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmasının hayati önem taşıdığını belirten Özdağ, “Bir müfettişin kalemi, bir bürokratın dikkati bazen bir hayat kurtarabilir” dedi. Kurumların çalışmadığını, raporların uygulanmadığını ve yasaların işletilmediğini ifade eden Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün Türkiye’nin temel meselesi kurumsal körlüktür. Kurumlar vardır ama çalışmaz, raporlar vardır ama uygulanmaz, yasalar vardır ama işletilmez. Sonunda en çok duyduğumuz kelime ihmal olur ve bir kelimeyi daha ilave ederler: Kader derler.”

“Meseleleri çözecek yer Meclis’tir”

Özdağ, Meclis’in güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek muhalefet milletvekillerine de çağrıda bulundu: “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hak etmiyor. Türkiye parlamenter sistemi hak ediyor. Denetlenen bir Türkiye’yi, hesap veren bir idareyi hak ediyor. Bağımsız, objektif ve tarafsız bir yargıyı hak ediyor.” Türkiye’nin büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Özdağ, çözüm adresinin de TBMM olduğunu ifade etti: “Bu milletin çok büyük sorunları var. O sorunları çözeceğimiz yer burasıdır. Ne saraydır, ne külliyedir, ne de yürütmenin keyiflilikleridir.”

Ankara - Anka