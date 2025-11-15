'Helâl paranın yerini kara para aldı'

İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye’nin uluslararası ölçekte suç ekonomisi ve organize suç ağlarıyla anılır hale geldiğini belirterek Küresel Organize Suç Endeksi’nde 193 ülke arasında 10. sırada yer aldığını açıkladı.

Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Güzel ülkemizin bu suç türleriyle anılması karşısında hiç mi rahatsızlık duymuyorsunuz?” dedi. Türkiye’nin bu sıralamalarda bulunmasının siyasî sorumluluğunun iktidara ait olduğunu söyleyen Salıcı, “Türkiye’yi 23 yıldır kim yönetiyorsa bu tablo onun eseridir. Helâl paranın yerini kara paranın almasının sebebi bizzat iktidardır” ifadelerini kullandı. Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte söylediği ‘Dicle’nin kenarında kurdun kaptığı bir koyun bile benim mesuliyetim altındadır’ sözünü hatırlatarak: “Organize suçun sokaklara taşması da, kara para aklama ortamının oluşması da sizin mesuliyetiniz altındadır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

