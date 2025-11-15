“Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”

Asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Merkez Bankası’ndan emekli ekonomi uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, “Pasta küçülürken komisyonun şurasını burasını değiştirmek de çok geçici bir çözüm olabilir. Bizim bir taraftan bu pastayı yeniden nasıl yeniden büyüteceğimizi düşünmemiz gerekiyor” dedi.

Vatandaşlar ise geçim için asgarî ücretin en az 40-45 bin lira bandına yükselmesi gerektiğini söyledi. Asgarî ücretin 28 bin lira dolaylarına yükselmesi durumunda geçim probleminin devam edeceğini aktaran Mehmet Yılmaz, “28 bin hayatta yetmez nasıl yetecek ki bu insanlara. Biz kendi insanlığımızdan vazgeçtik zaten kendi çocuklarımız düşünüyoruz onlar yaşasın diyoruz ama onları düşünen yok maalesef anca kendilerini düşünüyorlar” dedi. İzmir - Anka *** “Kahvaltı yapmak asgarî ücretli için imkansız” DİSK Genel-İş Sendikası Rize Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, şehirde temel gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi göstermek amacıyla iki kişilik bir kahvaltı alışverişi yaptı. Bilgin, iki kişilik sade bir kahvaltı için yaptığı alışverişte toplam maliyetin çay hariç 175, çayla birlikte 200 lirayı bulduğunu açıkladı. Bilgin, “Bir domates, bir salatalık, bir avuç zeytin ve peynir… 200 liraya kahvaltı yapmak asgarî ücretli için imkânsız” dedi. Esnaf Serkan Büyük ise alım gücünün eridiğini belirterek, “Eskiden kilo alan şimdi yarım kilo alıyor. Gramajlar düştü. Asgarî ücretli peynir almak isterse yarım kilo alabiliyor; onu da ayda bir kere” ifadelerini kullandı. Artvin - Anka

