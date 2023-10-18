Gazze'deki hastane saldırısı için Rusya'dan ve BAE'den BMGK'ye acil toplantı çağrısı

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

BAE'nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği, toplantı çağrısını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurdu. Mesajda, "Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından BAE ve Rusya, BMGK'yi Filistin'deki durumu görüşmek için acil toplantıya çağırdı." ifadesi kullanıldı. BMGK'nin Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, toplantı çağrısının görüşüldüğü, henüz karar alınmadığı bildirildi. İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti. AA

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