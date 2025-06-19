Hasta gelmedi diye maaş kesilmez

Aile hekimliğinde yaşanan maaş kesintileri ile ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Aile hekimi de aile sağlığı hemşiresi ve ebesi de halk sağlığının temel taşıdır. Bu taşı yerinden oynatırsanız, tüm yapı çöker. Gelmeyen hastanın bedelini hekime, ebeye, hemşireye ödetemezsiniz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden, “Hastası kuruma uğramadı diye maaştan kesinti yapmak da ne demek? Vatandaş kuruma gelmedi diye aile hekimi, aile sağlığı hemşiresi ve ebesi mi cezalandırılır?” diye soran Doğan, “Bu uygulama açıkça şunu söylüyor: ‘Çalışsan da çalışmasan da, seni cezalandırırım.’ Bu yaklaşım, sağlık hizmetinin yapısına terstir. Bu, emeğe saygısızlıktır, sahadaki mücadeleyi hiçe saymaktır. Aynı nüfus, aynı emek, aynı özveri. Ama bu ay aile sağlığı hemşiresinin hesabına yatan maaş 10 bin lira daha eksik. Aile hekiminin hesabına yatan maaş 18 bin lira daha eksik. Neden? Çünkü vatandaş gelmedi, aşıyı yapan, gebeyi izleyen, kroniği takip eden aile sağlığı hemşiresi, ebesi” dedi. MEHMETKARA - ANKARA

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