Gazze'deki katliam ve soykırımda şehit edilen Filistinlilerin sayısı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 92 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 122 Filistinliyi öldürdüğü ve 256 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 722'ye, yaralananların sayısının ise 58 bin 166'ya çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Nablus, Beytüllahim, Selfit ve Kudüs'te baskınlar düzenledi.

Baskınların en yoğun olarak yaşandığı yer Nablus oldu. Kentin batısındaki Tel köyüne ciplerle gelen İsrail askerleri, El-Ayn ve el-Kerac meydanlarında konuşlandı. Köyün gençleri ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Nablus'taki Balata ve Asker mülteci kamplarında da baskınlar yaşandı. Kalabalık bir askeri kuvvet söz konusu kamplarda evleri bastı ve buralara keskin nişancı yerleştirdi.

Aynı şekilde Nablus'un El-Meacin bölgesinde Filistinli tutuklu Gassan Zukan'ın evini basan askerler, eşyalara zarar verdi. Aynı şekilde Nablus'taki El-Menahel matbaasına giren askerler buradaki aletleri de tahrip etti.

İsrail güçleri, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesi girişinde de 3 genci darbederek gözaltına aldı.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'na yönelik baskında da Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası attı ve ateş açtı.

Selfit'in batısındaki Karave beldesi ile doğusundaki İskaka köyü de baskınların hedefi oldu. İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinlilerin kimliklerini kontrol etti ve araçlarında arama yaptı.

İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.