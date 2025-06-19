Yaz Kur'an kursları 30 Haziran Pazartesi günü başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek yaz dönemi için Kur'an kursları başvuruları başladı.

Üstad Bediüzzaman: Çocuklara Kur’ân öğretmek mühim bir vazifemizdir

Çocuklar küçük yaşlarda kuvvetli bir iman dersi almalı Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak. Kur'an kurslarında ayrıca 10 ile 18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da sağlanacak. AA

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