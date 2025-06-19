“Kene sayısında olağanüstü bir artış yok”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Abdullah İnci, kene sayısında önceki yıllara göre artış yaşandığı yönündeki paylaşımlara ilişkin, “Türkiye’nin herhangi bir yerinde olağanüstü bir durum yok. Tedbirlerimizi gevşetmeden uygulayacağız” dedi.

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Kenelerle ilgili uzun yıllar araştırmalar yapan ve “Kenelerin Medikal Veteriner Önemleri” adlı kitap yazan İnci, kene vakalarıyla ilgili korku ve paniğe sevk eden sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi, yetkin veya yetkili kişilerin yaptığı açıklamalara kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşı doğru bilgilendirmenin önemini vurgulayan İnci, “Sosyal medya platformlarındaki yanlış ifadeleri, paylaşımları ortadan kaldırmak, insanları bilimsel olarak kene korkusu ve kaygısından uzak tutmak bizim görevimiz.” diye konuştu.