"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Güvenlik zaafiyeti mi var?

17 Aralık 2025, Çarşamba 20:14
MSB’nin düşürüldüğünü açıkladığı İHA’nın uzun süre tespit edilemeden ilerlemesi, hava savunma sistemlerinin işleyişi ve muhtemel güvenlik zaafları üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), önceki akşam yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edilerek takibe alındığını, NATO ve millî kontroldeki F-16’lara alarm reaksiyon görevi verildiğini bildirdi. Açıklamada, kontrolden çıktığı belirlenen insansız hava aracının, herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak amacıyla meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü ifade edildi. Teyit edilmemiş bilgilere göre İHA, Ankara’nın Elmadağ ilçesi civarında düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin enkaz arama çalışması yaptığı görüldü. Bir yurttaş, “Televizyon seyrediyordum, bomba gibi bir ses duydum. Ev bile sallandı” sözleriyle yaşananları anlattı. Olayın ardından Esenboğa Havalimanı’nda hava trafiğinin aksadığı, dört uçağın Ankara yerine Konya’ya yönlendirildiği öğrenildi.

Olağan şüpheli Rusya ve Ukrayna

Yaşanan hadise, Karadeniz’de son dönemde artan gerilimi yeniden gündeme getirdi. Son haftalarda Ukrayna’nın, “Rusya’nın gölge filosuna” ait bazı gemileri Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde vurduğu, Rusya’nın Çornomorsk Limanı’na düzenlediği saldırıda ise üç Türk gemisinin zarar gördüğü hatırlatıldı. Bu gelişmeler üzerine Rusya ve Ukrayna’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. MSB’nin açıklamasından, İHA’nın Türkiye’nin tam egemenliğinde bulunan 12 deniz millik hava sahasını aşarak kara içine kadar ilerlediği anlaşıldı. Bu durum, hava sahası güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. 

Savunma stratejisinde köklü değişiklikler şart

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da, insansız araç teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, “İnsansız araçlar, geleneksel kuvvet koruma yöntemlerini aşıyor. Geleneksel radar sistemleri İHA’ları tespit etmekte zorlanabiliyor, bu da kritik tesisler için ciddi riskler oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, Türkiye’nin savunma stratejisinde köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, entegre hava savunma sistemlerinin ve hava savunma gemilerinin aciliyetine işaret etti. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvenlik zaafiyeti mi var?

    Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

    Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

    Bahis reklamları yasaklanacak

    Depremzedeler donarak ölmüştü

    Yeni Delhi'de hava kirliliği alarmı: Yüzde 50 oranında evden çalışma kararı alındı

    Karabük'te bir evden 10 kamyonluk çöp çıkarıldı

    Rusya Savunma Bakanı: NATO, 2030 yılına kadar bizimle askeri çatışmaya hazırlanıyor

    Gazze'de 17 kişi soğuk sebebiyle öldü

    ''Yeni bir Vietnam istemiyoruz''

    Avustralya Başmüftüsü de ülkenin kahramanı olan Ahmed'i ziyaret etti

    Suriye'de bir toplu mezar daha bulundu

    'Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı'

    İsrail ordusunda 'toplu istifa' olasılığı alarmı

    Deutsche Welle, Rusya tarafından “istenmeyen kuruluş” ilan edildi

    Avustralya'dan Netanyahu'ya tepki: "Siyasetimize karışmayın"

    Hatay'ın Hassa ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu

    Akıllı maneviyat

    Lezzet ve zevkin kaynağı; Asıllar ve sûretler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.