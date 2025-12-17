Güvenlik zaafiyeti mi var?

MSB’nin düşürüldüğünü açıkladığı İHA’nın uzun süre tespit edilemeden ilerlemesi, hava savunma sistemlerinin işleyişi ve muhtemel güvenlik zaafları üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), önceki akşam yaptığı açıklamada, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edilerek takibe alındığını, NATO ve millî kontroldeki F-16’lara alarm reaksiyon görevi verildiğini bildirdi. Açıklamada, kontrolden çıktığı belirlenen insansız hava aracının, herhangi bir olumsuzluğa yol açmamak amacıyla meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldüğü ifade edildi. Teyit edilmemiş bilgilere göre İHA, Ankara’nın Elmadağ ilçesi civarında düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin enkaz arama çalışması yaptığı görüldü. Bir yurttaş, “Televizyon seyrediyordum, bomba gibi bir ses duydum. Ev bile sallandı” sözleriyle yaşananları anlattı. Olayın ardından Esenboğa Havalimanı’nda hava trafiğinin aksadığı, dört uçağın Ankara yerine Konya’ya yönlendirildiği öğrenildi.

Olağan şüpheli Rusya ve Ukrayna

Yaşanan hadise, Karadeniz’de son dönemde artan gerilimi yeniden gündeme getirdi. Son haftalarda Ukrayna’nın, “Rusya’nın gölge filosuna” ait bazı gemileri Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinde vurduğu, Rusya’nın Çornomorsk Limanı’na düzenlediği saldırıda ise üç Türk gemisinin zarar gördüğü hatırlatıldı. Bu gelişmeler üzerine Rusya ve Ukrayna’dan konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. MSB’nin açıklamasından, İHA’nın Türkiye’nin tam egemenliğinde bulunan 12 deniz millik hava sahasını aşarak kara içine kadar ilerlediği anlaşıldı. Bu durum, hava sahası güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

Savunma stratejisinde köklü değişiklikler şart

Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da, insansız araç teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, “İnsansız araçlar, geleneksel kuvvet koruma yöntemlerini aşıyor. Geleneksel radar sistemleri İHA’ları tespit etmekte zorlanabiliyor, bu da kritik tesisler için ciddi riskler oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Bağcıoğlu, Türkiye’nin savunma stratejisinde köklü değişikliklere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, entegre hava savunma sistemlerinin ve hava savunma gemilerinin aciliyetine işaret etti.