Depremzedeler donarak ölmüştü

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Deprem bölgesinde on beşinci günde inşaatı başlattık” açıklamasına sert tepki gösterdi.

Depremin ardından günlerce bazı köylere ulaşılamadığını hatırlatan Ekmen, enkaz altındaki insanların yardım beklerken soğuktan can verdiğini söyledi. Ekmen, “Sizin vazifeniz on beşinci günde inşaata başlamak değil, on beşinci günde bütün canlıları, değilse bedenlerini enkazdan çıkarabilmekti” dedi. Deprem sürecinin rakamlarla anlatılmasının doğru olmadığını vurgulayan Ekmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce dile getirdiği konut hedefleriyle bugün açıklanan rakamlar arasında ciddi farklar bulunduğuna dikkat çekti. Ekmen, “Bu kıyaslamalar yapılırken, o gün çocuğunun elini tutarak ölümüne eşlik eden vatandaşlarımızı hissederek konuşulmasını bekleriz. Deprem felâketi, bu perdeden bir anlatıyı hak etmiyor” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

