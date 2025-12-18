"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!

18 Aralık 2025, Perşembe 00:54
Almanya’da Protestan ve Katolik kiliseleri tarafından kurulan Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE), Alman hükümetine İsrail’e silah ihracatı yapmaması çağrısında bulundu.

GKKE Eş Başkanları Karl Jüsten ve Anne Gidion, başkent Berlin’de "29. Silah İhracatı Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Katolik Kilisesi temsilcisi Jüsten, burada yaptığı açıklamada, "GKKE olarak hükümete, son derece kırılgan olan ateşkesin ardından da Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silahların, bölgedeki durum yeterince istikrar kazanana ve bu silahların uluslararası insani hukukun ağır ihlallerinde kullanılma riski ortadan kalkana kadar İsrail’e teslim edilmemesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Alman hükümetinin, İsrail’e yönelik silah ihracatının askıya alınması kararını bölgede ateşkes sağlanmasının ardından kaldırdığına işaret eden Jüsten, "Biz bunu erken bir karar olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Jüsten, bu yaklaşımın benimsenmesi hâlinde hükümetin hem kendi ilkelerine hem de Avrupa ilkelerine bağlı kalmış olacağını vurguladı.

Alman din adamı ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü savaşın, özellikle sivil halka yönelik muamele açısından birçok yönüyle uluslararası insani hukukun gereklilikleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Alman hükümetine eleştiri

Protestan Kilisesi temsilcisi Gidion ise Almanya'nın Hindistan'a silah ihracatında kolaylıklar sağlama kararını eleştirdi.

Gidion, "GKKE, Hindistan'a silah ihracatını kolaylaştırmaya yönelik Alman hükümetinin düşüncelerini eleştirel bir gözle değerlendiriyor. İhracatın kolaylaştırılmasıyla Hindistan'ı Rusya'dan koparabileceği umudu gerçekçi görünmüyor ve uluslararası normların aşınmasına yol açma riski taşıyor." dedi.

GKKE olarak bu nedenle Hindistan'a yönelik ihracat prosedürlerinin serbestleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Gidion, "Tüm başvurular, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine göre sıkı şekilde incelenmelidir." diye konuştu.

Almanya şeffaf olmalı

Basın toplantısına katılan GKKE Çalışma Grubu Başkanı Max Mutschler de Alman hükümetinden silah ihracatı konusunda karar alırken kendi dış, ekonomik ve güvenlik politikası çıkarlarının üzerinde insan haklarına, demokrasiye ve barışa öncelik vermesini istedi.

Mutschler, Almanya hükümetinin Ukrayna’ya yapılan silah ihracatına ilişkin listeyi yayımlama kararından vazgeçmesini ise şeffaflık açısından üzücü olarak nitelendirerek, "Elbette güvenlik gerekçeleriyle bu listeyi yayımlamamak için geçerli nedenler olabilir ancak bu durum şeffaflığa hizmet etmiyor. Bunu açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos’ta Gazze Şeridi’nde kullanılabilecek silahların ihracatına onay verilmesini durdurarak kısıtlama getirmişti.

Söz konusu kısıtlamalar 24 Kasım’da, ateşkes ve bölgedeki son diplomatik gelişmeler gerekçe gösterilerek kaldırılmıştı.

AA

